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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:38 م
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اليوم السابع: قمة مرتقبة بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا فى الصين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:28 م
اليوم السابع: قمة مرتقبة بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا فى الصين اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها القمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على هامش منتدى "الصين – أفريقيا" فى بكين، بداية شهر سبتمبر المقبل.
 
 
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اليوم السابع
 
 

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