اليوم السابع: قمة مرتقبة بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا فى الصين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها القمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على هامش منتدى "الصين – أفريقيا" فى بكين، بداية شهر سبتمبر المقبل.

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