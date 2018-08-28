اليمن والأمم المتحدة تبحثان دعم وحماية النازحين

عدن (أ ش أ)

بحث وكيل محافظة الحديدة اليمنية وليد القديمى اليوم مع مديرة الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دونابار فيرن جهود دعم وحماية النازحين بمخيمات النازحين.

وثمن المسؤول اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، الجهود الإنسانية للمفوضية ودعمها للنازحين، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على التعاون مع المفوضية بما يسهم فى تخفيف معاناة النازحين.

من جانبها، استعرضت المسؤولة الأممية الخطط والبرامج الخاصة بالدعم والحماية للنازحين فى مختلف المحافظات ، لافتةً إلى أن لديهم فرق محلية ترصد معاناة النازحين وما يتعرضون له.