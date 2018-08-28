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"الوطنية للصحافة": لا زيادة فى أسعار الصحف قبل انتهاء عمل لجنة دراسة القرار

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:35 م
"الوطنية للصحافة": لا زيادة فى أسعار الصحف قبل انتهاء عمل لجنة دراسة القرار كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمود العمرى
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أكدت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن إقرار زيادة أسعار الصحف لن يتم إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة من دراسة مختلف الآراء التي طرحها الكُتاب والصحفيين والمعنيين بشؤون المهنة ، عن الزيادة وتأثيرها على معدلات التوزيع ومدى تحقيق النتائج التي تترتب على الزيادة حال إقرارها.

وشددت الهيئة الوطنية للصحافة على الدور المهم الذي تلعبه الصحف في صياغة الرأى العام، وحق القراء فى الحصول على الصحيفة بسعر مناسب، ودراسة الأعباء المالية التي تتحملها الصحف نتيجة ارتفاع سعر الورق، ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن في هذه المعادلة، بما يخدم دور الصحافة والعمل على انتشارها.


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