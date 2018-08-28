الهيئة الإنجيلية: التضامن وافقت على 80% من مشروعاتنا أغسطس الجارى

وجه الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي لموافقتها خلال الشهر الجارى على نحو 80% من المشروعات التي قدمتها الهيئة للوزارة ليبدأ العمل بها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالتواصل مع القطاع الحكومي وتفاعله لصالح المشروعات التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وأضاف زكي، خلال مؤتمر دور القضايا السكانية بالخطاب الدينى الذي يعقد بأحد الفنادق بالقاهرة أن باقى المشروعات فى طريقها للحصول على موافقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مشروعات التنمية بالهيئة تتعامل سنويًا مع نحو ثلاثة ملايين من المواطنين الأولى بالرعاية.

وأشار زكي، إلى أن محور القضية السكانية توليه الهيئة أهمية خاصة في مشروعاتها منذ خمسينيات القرن الماضي، تزامنًا مع إنشاء الهيئة، وكذلك مسألة الخطاب الديني.

وثمن رئيس الطائفة الإنجيلية من مخرجات لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي؛ حيث وجه بإيلاء أهمية خاصة للقضية السكانية، مشددًا على أهمية استجابة مؤسسات المجتمع المدني لهذه القضية الهامة التي شهدت بعض النجاحات منذ طرحها للعمل المجتمعي وكذلك الكثير من الإخفاقات.

وألمح زكى إلى أهمية التعامل سريعًا بشكل متكامل للمسألة الزيادة السكانية، وإلا تفاقمت الآثار السلبية على المجتمع.