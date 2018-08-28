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النيابة تصرح بدفن جثة "طالب الرحاب" بعد التشريح

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:32 م
النيابة تصرح بدفن جثة "طالب الرحاب" بعد التشريح قتيل الرحاب- مكان العثور على الجثه
كتب أحمد حسنى
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صرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثة الطالب بسام أسامة، الذى قتل ودفن داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب.
 
وكشفت تحريات المباحث، فى واقعة مقتل الشاب "بسام أسامة" الطالب بالجامعة البريطانية، داخل مدينة الرحاب على يد والد أحد الفتيات التى كانت على علاقة عاطفية بالضحية، عن أن المتهم الرئيسى"أشرف.ج"، هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية. 
 
وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام من الشاب بعد معرفته حقيقة الأب.
 
وأوضحت المعاينة الأولية، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاة قام بتأجير شقة بالرحاب ٢، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين واستدراج الشاب وقتلة بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما  وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.
 
 

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