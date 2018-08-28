النيابة تحبس عاطلين سرقا ربة منزل بالطريق العام فى الزيتون 4 أيام

كتب عامر مصطفى

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس عاطلين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم، لاتهامهم بسرقة ربة منزل اثناء سيرها بالشارع، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء قيام رجال مباحث قسم شرطة الزيتون بتفقد الحاله الأمنية سمعوا صوت استغاثة من إحدى السيدات، والتى تبين قيام عاطلين يستقلان دراجة بخارية "توك توك"، بسرقة حقيبة المجني عليها "مارينا.م" ربة منزل ولاذا بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبطهما وتبين أنهما كلا من "محمود م" 22 سنة عاطل، و"مروان م" 18 سنة سائق،وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية "توك توك" .