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المغرب تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:01 م
المغرب تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية العاهل المغربى الملك محمد السادس
أ ش أ
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أعربت الحكومة المغربية عن حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية فى مختلف المجالات، مجددة استعدادها الدائم لبلورة برامج للتعاون الثلاثى مع شركائه الدوليين لصالح الدول الإفريقية التى تربطها علاقات صداقة مع المغرب.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى، فى العاصمة المغربية الرباط اليوم، مع نائب رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية جو يونغ، الذى يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلمانى يضم ممثلين عن مجموعة من الأحزاب واللجان البرلمانية الكورية.

من جانبه، أعرب المسؤول الكورى عن رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرة الإفريقية للمغرب، وإبرام شراكات وبرامج للتعاون الثلاثى فى اتجاه البلدان الإفريقية وأسواق المنطقة الأوروبية.


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العاهل المغربى

الملك محمد السادس

كوريا الجنوبية




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