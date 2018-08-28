"المصحف الشريف" الناجى الوحيد بحريق أتى على شقة بأكملها بالكويت

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تمكنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية من السيطرة على حريق داخل شقة بمحافظة (حولى) الواقعة على ساحل الخليج العربى.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى عقار بمحافظة حولي، فتوجهت على الفور فرق إطفاء مركزى من نقطتى حولى والسالمية إلى موقع البلاغ؛ حيث تبين أن الحريق شب فى شقة بالدور الثالث فى عقار مكون من ستة طوابق.

وقام رجال الإطفاء بإخلائها من السكان، ومكافحة الحريق حتى السيطرة عليه، وتمكنوا من انقاذ شخص أصيب باختناق من الدخان الكثيف.

وأثناء قيام رجال الاطفاء بإجراء عمليات التبريد، عثر أحد رجال الإطفاء على نسخة من المصحف الشريف بين ألسنة اللهب، سليمة بشكل كامل دون أن تمسسها النيران، حيث أتى الحريق على محتويات الشقة كاملة، دون أن تمس ألسنة اللهب المصحف الشريف