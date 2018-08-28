"المركزي للإحصاء": 9.9 مليون مركبة مرخصة حتى نهاية عام 2017

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ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد المركبات المرخصة بلغ 9.9 مليون مركبة حتى نهاية ديسمبر 2017 منها (3.4 مليون مركبة بنسبة 34.0% بمحافظات الوجه البحري، 3.3 مليون مركبة بنسبة 33.8% بالمحافظات الحضرية، 2.9 مليون مركبة بنسبة 29.5% بمحافظات الوجه القبلي و267.5 ألف مركبة بنسبة 2.7% بمحافظات الحدود).

وأوضح الجهاز - في نشرة حصر المركبات المرخصة اليوم الثلاثاء - أن محافظـة القاهرة استحوذت على المرتبة الأولى حيث بلغ عدد المركبات بها 2.5 مليون مركبة بنسبة 25.1% تليها محافظة الجيزة بعدد 1.1 مليون مركبة بنسبة 11.7%، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 581.7 ألف مركبة بنسبة 5.9%، وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغ عدد المركبات بها 34.1 ألف مركبة بنسبة 0.3% من إجمالي المركبات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد السيارات المرخصة بلغت خلال الفترة المذكورة 5.1 مليون سيارة بنسبة 51.8% من إجمالي المركبات وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيث بلغ 4.7 مليون سيارة بنسبة 92.0%، تليها سيارات الأجرة بعدد 383.4 ألف سيارة بنسبة 7.5% وأقلها سيارات مؤقتة بعدد 690 سيارة بنسبة 0.02% من إجمالي السيارات.

وأضاف أن إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة بلغ 155.8 ألف أتوبيس بنسبة 1.6% من إجمالي المركبات وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولى بعدد 62.7 ألف أتوبيس بنسبة 40.2%، وأتوبيس المدارس في المرتبة الأخيرة بعدد 13.4 ألف أتوبيس بنسبة 8.6% من إجمالي الأتوبيسات.

ولفت الجهاز إلى أن إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة بلغ 1.3 مليون سيارة بنسبة 12.7% من إجمالي المركبات وبلغ عدد المقطورات المرخصة 92.5 ألف مقطورة بنسبة 0.9%.