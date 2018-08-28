المذنب "P 46/ ورتينن" يقترب من الأرض ديسمبر المقبل ويرى بالعين المجردة

كتب محمد محسوب

يقترب المذنب P 46 / ورتينن) من الأرض فى ديسمبر المقبل، حيث من المحتمل أن يكون هذا المذنب مرئيًا بالعين المجردة على الأقل من المواقع المظلمة بعيدا عن أضواء المدن.

وقالت الجمعية الفيكة بجدة فى تقرير لها، إن هذا المذنب سيكون فى أقرب نقطة من الشمس فى 12 ديسمبر المقبل، ويقترب من الأرض بعد بضعة أيام فقط فى 16 ديسمبر.

وأضافت الجمعية، أنه فى أقرب مسافة من كوكب الأرض، سيكون المذنب (ورتينن) على مسافة 11.5 مليون كيلومتر، مقارنه بالمذنب (جياكوبينى - زينر) الذى سيكون على مسافة 58 مليون كيلومتر.

ولفتت الجمعية الفلكية، إلى أن التقديرات تشير إلى أن المذنب (ورتينن) قد يصل لمعانه الظاهرى من 3.5 إلى 6، وهذا يضع المذنب فى حدود الرؤية بالعين المجردة، وهنا يجب معرفة أن الأجسام الانتشارية الضبابية مثل المذنبات هى أكثر صعوبة فى الرؤية مقارنة بنقاط النجوم عند نفس مستوى اللمعان، مؤكدة على أن المذنبات لا يمكن ابدأ التنبؤ بسلوكها من حيث السطوع واللمعان عند اقترابها لذلك سوف تخضع للرصد والمراقبة.