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المخابرات الإيرانية تعتقل عشرات الجواسيس فى هيئات حكومية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:31 م
المخابرات الإيرانية تعتقل عشرات الجواسيس فى هيئات حكومية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
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نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن وزير المخابرات الإيرانى محمود علوى قوله اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن فى إيران اعتقلت عشرات الجواسيس فى هيئات حكومية.

ولم يحدد علوى وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التى يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجى الجنسية.

وقال "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أى شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت فى رصد عشرات الجواسيس فى هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم".

 

 


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