المتهمان بسرقة جواهرجى الهرم يعترفان بسرقة 800 جرام ذهب وكيلو ونصف فضة

كتب بهجت أبو ضيف مرفق صور

اعترف عاطلان متهمين بسرقة محل مجوهرات بالهرم عقب القبض عليهما، أنهما استأجرا سيارة ملاكى، وانتهزا فرصة إغلاق المحل وتمكن أحدهما من فتح الباب برفعه لما يقرب من 30 سم بينما انتظر الثاني في السيارة لمراقبة الطريق.

المضبوطات

وأضاف المتهم، الذى تمكن من رفع باب المحل باستيلائه على المشغولات الذهبية المعروضة بفاترينة العرض وهي عبارة عن 800 جرام ذهب وكيلو ونصف فضة.

المتهمان

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من " رامي. ك " صاحب محل مجوهرات أفاد فيه باكتشافه سرقة المحل الخاص به، حيث استولى اللصوص على مجوهرات قيمتها 550 ألف جنيه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بمعاونة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم ومعاونيه الرائد أحمد صبري والنقيب حسام عبد المنصف والنقيب ضياء المغربي، حيث كشفت التحريات أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما تمكن رجال المباحث من القبض عليهما.





وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.