video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهمان بسرقة جواهرجى الهرم يعترفان بسرقة 800 جرام ذهب وكيلو ونصف فضة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:25 م
المتهمان بسرقة جواهرجى الهرم يعترفان بسرقة 800 جرام ذهب وكيلو ونصف فضة المتهمان
كتب بهجت أبو ضيف مرفق صور
إضافة تعليق

اعترف عاطلان متهمين بسرقة محل مجوهرات بالهرم عقب القبض عليهما، أنهما استأجرا سيارة ملاكى، وانتهزا فرصة إغلاق المحل وتمكن أحدهما من فتح الباب برفعه لما يقرب من 30 سم بينما انتظر الثاني في السيارة لمراقبة الطريق.

 

المضبوطات

وأضاف المتهم، الذى تمكن من رفع باب المحل باستيلائه على المشغولات الذهبية المعروضة بفاترينة العرض وهي عبارة عن 800 جرام ذهب وكيلو ونصف فضة.

 

 

المتهمان

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من " رامي. ك " صاحب محل مجوهرات أفاد فيه باكتشافه سرقة المحل الخاص به، حيث استولى اللصوص على مجوهرات قيمتها 550 ألف جنيه.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء  محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بمعاونة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم ومعاونيه الرائد أحمد صبري والنقيب حسام عبد المنصف والنقيب ضياء المغربي، حيث كشفت التحريات أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما تمكن رجال المباحث من القبض عليهما.


 

 

 

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة،  وباشرت النيابة التحقيق.

 

 
المتهمان والمضبوطات
المتهمان والمضبوطات
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مصنعين للمخللات بديرب نجم وإعدام 600 كيلو متعفن

سرقة محل

سرقة جواهرجي

سرقة مصوغات ذهبية

الهرم

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة