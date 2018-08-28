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القومية للأنفاق: انتهاء تنفيذ مترو هارون- نادى الشمس وتشغيله أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:07 ص
القومية للأنفاق: انتهاء تنفيذ مترو هارون- نادى الشمس وتشغيله أكتوبر المقبل المهندس هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكد اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ الجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، الممتد من محطة هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة وبدء التشغيل التجريبى بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم افتتاح المشروع وانتهاء تنفيذه من هارون حتى نادى الشمس فقط، بعدما تم تحويل محطة النزهة إلى محطة علوية تنفذ على كوبرى علوى فى أعقاب المواد البترولية التى تم اكتشافها بالتربة خلال أعمال إنزال الحوائط الخرسانية، حيث يمتد طول الجزء بالكامل بطول 5.15 كم.

ولفت رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن مخطط افتتاح الجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث لجمهور الركاب نهاية العام الجارى، على أن تعمل محطة هليوبوليس تبادلية فقط، لحين إنتهاء تنفيذها بالكامل فى مايو المقبل بسبب تأخر استلامها من قبل المحافظة.

يذكر أن 9 شركات عالمية ومحلية تشارك فى أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة بتكلفة إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، ولا تشمل قيمة القطارات التى ستعمل مستقبلا خلال هذا المشروع.

 


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