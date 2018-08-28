القبض على 8 أشخاص حاولوا عرقلة حملة إزالة على أراضى الدولة بالإسكندرية

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه تم شن حملة إزالة مكبرة اليوم لاسترداد أرض أملاك دولة بمساحة 1708 م والواقعة أسفل كوبرى 14 مايو خلف مصنع زهران بسموحة بنطاق حى شرق، والتى تم التعدى والاستيلاء عليها حديثا من قبل الخارجين على القانون، مؤكدا أن الأرض تم استردادها بالكامل وتسليمها إلى أصحابها، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وجميع الجهات التنفيذية مشيدا بدور مديرية الأمن بالتصدى للمخالفين والمعتدين على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح منفذو الحملة، أن حملة الإزالة جاءت تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقوات الشرطة بقسم سيدى جابر، وبتواجد فريق وحدة التدخل السريع، ومكتب معاونى المحافظ والمكتب الفنى الهندسى والشؤون الإدارية، والإدارة المركزية لتجميل المدينة، والجهات المعنية، وأشاروا إلى أنه أثناء شن الحملة قام المعتدين على الأرض والخارجين على القانون بافتعال أحداث شغب لعرقلة أعمال الحملة، وعلى الفور تم التعامل معهم والسيطرة عليهم من قبل قوات الأمن المرافقة للحملة، وأضافوا أن قوات الأمن وشرطة سيدى جابر تمكنت من إلقاء القبض على 8 أشخاص من مثيرى الشغب والتحفظ على 3 أسلحة بيضاء كبيرة، وتحويلهم إلى الجهات الأمنية للتعامل معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن لا أحد فوق القانون، ولن نسمح بعودة التعديات أو التنازل عن حق الدولة بأى شكل من الأشكال، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل المخالفين، وشدد على جميع الجهات المعنية بتكثيف الجهود واستمرار حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة واستعادتها والتعامل بحسم وقوة مع مغتصبى أراضى الدولة، وعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل شدة طبقا للقانون تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للبدء الفورى فى استغلالها الاستغلال الأمثل فى مشروعات تنموية لخدمة المواطنين والدولة.