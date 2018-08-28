القبض على 6 سائقين مدمنين فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم " أحمد.ع.م"25 عاما مقيم العريش شمال سيناء و"رومانى.م.م"36 عاما مقيم بورسعيد و"محسن.ال.م"35 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب و"فاروق.م.ف"27 عاما مقيم السويس و"محمد.أ.م"35 عاما مقيم الجيزة و"حسام.س.ع"38 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.