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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
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القبض على عاطل بحوزته 8 قطع أسلحة نارية قبل بيعها لعناصر إجرامية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:25 م
القبض على عاطل بحوزته 8 قطع أسلحة نارية قبل بيعها لعناصر إجرامية المتهم عقب القبض عليه
كتبت : دينا الحسينى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لحيازته 8 قطع أسلحة نارية بقصد الإتجار.
 
كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة قد تلقي إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة بضبط المدعو كريم.م.ك عاطل 43 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت "له معلومات جنائية"، وذلك حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبحوزته 8 بنادق خرطوش، 100 طلقة لذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول.
 
وبمواجهته اعترف أمام اللواء محمد هندي مدير المباحث بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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