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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:42 م
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القبض على عاطلين سرقا 170 جنيها من سائق بالإكراه فى منطقة الخليفة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:35 م
القبض على عاطلين سرقا 170 جنيها من سائق بالإكراه فى منطقة الخليفة المتهمان بالسرقة
كتب أحمد إسماعيل
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ألقى رجال مباحث الخليفة القبض على عاطلين، شرعا فى سرقة 170 جنيها من سائق بالاكراه فى منطقة الخليفة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة أسفل كوبرى الأباجية ـ دائرة القسم تناهى إلى سمعه صوت استغاثة احد الأشخاص باستبيان الأمر تقابل مع المواطن مصطفى كامل عامر على 40 سائق سنة ومقيم 39 شارع أبو صابرين دائرة قسم شرطة منشأة ناصر وقرر له بأنه حال استقلاله السيارة قيادته رقم ص ص ج 168 أجرة وسيره بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر استوقفه شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية " وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة الأباجية ـ دائرة القسم وفور وصوله فوجئ بقيام احدهما بإشهار سلاح أبيض "كتر" فى وجهه واستوليا منه على مبلغ مالى 170 جنيها وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمان ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف وبتمشيط المنطقة محل الواقعة تمكن من ضبطهما وتبين أنهما كلا من يوسف الحسينى 18 سنة عاطل ومقيم 31 حارة الانبعاوى ـ الأباجية دائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، ومحمد حسن 19 سنة عاطل ومقيم 3 درب الكتاب ـ الأباجية دائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى 170 جنيهًا وهاتف محمول " المستولى عليهما".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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