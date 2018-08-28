القبض على طالب وسائق و 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالإشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على طالب وسائق و 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ال.ك"18 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "ادهم.ج.ع"31 عاما عاطل مقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.أ.خ"21 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح ابيض"مطواه" .

وضبطت الأجهزة الامنية المتهم "عبدالله.م.ع"26 عاما سائق مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.و.م"14 عاما طالب مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين".