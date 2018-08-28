القبض على سائق بحوزتة 150 كيلو بانجو وسلاح نارى بالشرقية

كتبت : دينا الحسينى

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مباحث الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 150 كيلو جرام لمخدر البانجو وسلاح نارى وذخائر، وذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية قيام "محمود إ. ع" 55 سنة سائق، مقيم الصنافين البحرية، بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار- 150 كيلو جرام من مخدر البانجو- 200 جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .