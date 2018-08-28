الفاو تحذر من إمكانية انتقال حمى الخنازير الأفريقية من الصين للدول المجاورة

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من إمكانية انتقال مرض حمى الخنازير الأفريقية من الصين إلى الدول المجاورة فى جنوب شرق آسيا وشبه القارة الكورية.

وأوضحت المنظمة - فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن الانتشار الجغرافى المتنوع لبؤر المرض فى الصين يثير المخاوف من انتقال المرض عبر الحدود إلى الدول المجاورة فى جنوب شرق آسيا أو شبه الجزيرة الكورية، حيث تزداد تجارة واستهلاك منتجات الخنازير.

وأشارت المنظمة إلى أن السلالة التى تم رصدها فى الصين مماثلة لتلك التى تم رصدها فى روسيا العام الماضي، مشيرة إلى أنها تعمل عن كثب مع السلطات الصينية والدول المجاورة، فى مسعى للسيطرة على تفشى المرض، ومحذرة من أن أى محاولة للمنع الكامل لنقل الخنازير أو منتجاتها قد يقوض جهود السيطرة على المرض لأنه سيشجع عمليات التداول غير القانونية.

يذكر أن حمى الخنازير الأفريقية تعد مرضا فيروسيا شديد العدوى يصيب الخنازير، إلا أنه لا يؤثر على الإنسان أو الأنواع الأخرى من الحيوانات.