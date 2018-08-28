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بدءاً من عمر 16 عام...

"العزاب فى نعيم" .. "الإحصاء" يكشف: 60% من وفيات عام 2017 متزوجين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:00 ص
"العزاب فى نعيم" .. "الإحصاء" يكشف: 60% من وفيات عام 2017 متزوجين 60% من وفيات 2017 متزوجين
كتبت- هبة حسام
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كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 60% تقريباً من إجمالى عدد الوفيات خلال عام 2017 "بدءاً من عمر 16 عام" متزوجين، حيث بلغ إجمالى عدد الوفيات العام الماضى "بدءاً من عمر 16 عام"، 488 ألف و 952 متوفى، منهم 291 ألف و 360 متوفى كانت حالته الاجتماعية قبل الوفاة "متزوج".

 

ومن بين حالات وفاة "المتزوجين"، ارتفعت حالات الوفاة بين الذكور عن الإناث، حيث بلغت للذكور 211. 102 ألف حالة، مقابل 80.258 ألف حالة للإناث، بحسب بيانات جهاز الإحصاء عن إحصاءات الوفيات لعام 2017.

 

وأظهرت البيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، أن حالات الوفاة ارتفعت خلال العام الماضى أيضاً بين الأرامل، فمن إجمالى وفيات عام 2017 "بدءاً من عمر 16 عام"، بلغ عدد وفيات الأرامل 156 ألف و 873 متوفى، تلاهم من حيث العدد وفيات العزاب والذى بلغ عددهم 30.200 ألف متوفى.

 

فيما سجلت حالات الوفاة للمطلقين، العدد الأقل من إجمالى حالات الوفاة خلال 2017 "بدءاً من عمر 16 عام"، وبلغ عددها 9554 حالة وفاة، ارتفعت بين الإناث عن الذكور، حيث بلغت 5234 حالة للإناث، مقابل 4320 حالة للذكور.

 

 


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