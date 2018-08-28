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العراق: المالكى يدعو الكتل السياسية للابتعاد عن الإساءات التهم المتبادلة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:22 ص
العراق: المالكى يدعو الكتل السياسية للابتعاد عن الإساءات التهم المتبادلة رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى نورى المالكى
/أ ش أ/
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دعا رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى نورى المالكى ، رؤساء ونواب الكتل السياسية إلى الابتعاد عن الإساءات والتهم المتبادلة والعمل سوية للإسراع بتشكيل حكومة مخلصة..مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يطول انتظار العراقيين وهم يعانون نقص الخدمات الحياتية اليومية فى محافظات عدة.

وقال المالكى ، فى حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، "أدعو الأخوة رؤساء ونواب الكتل السياسية إلى الابتعاد عن التقاطعات الإعلامية والإساءات والتهم المتبادلة وإضاعة فرص الإنجاز الوطنى بما لا طائل منه، والتوجه إلى مجلس النواب بروح المرحلة الجديدة والعمل سوية من أجل الإسراع بتشكيل حكومة ، والعمل على تقديم الخدمات بأسرع وقت".

وأضاف: "أنه لا يمكن أن يطول انتظار العراقيين وهم يعانون نقص الخدمات الحياتية اليومية فى البصرة وغيرها من المحافظات "..مشيرا إلى أن انتخاب العراقيين وسط هذه الظروف الصعبة جاء من أجل النهوض بالمهام من خلال أجواء إيجابية ونتائج عملية تمس حاجات المواطن وتؤسس للاستقرار السياسى وقطع الطريق على الفاسدين والمتلاعبين بمقدرات الوطن ومنع عودة الإرهاب بثوب جديد.

وتشهد الساحة السياسية فى العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى 12 مايو 2018 لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأصدر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس الاثنين مرسوما جمهوريا يقضى بدعوة مجلس النواب لعقد جلسته الأولى فى الثالث من شهر سبتمبر المقبل، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.

 


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العراق

الحكومة العراقية

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