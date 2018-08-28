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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:54 م
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الصين تعاقب 5101 مسئول فى اتهامات تتعلق بالفساد خلال يوليو الماضى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:07 م
الصين تعاقب 5101 مسئول فى اتهامات تتعلق بالفساد خلال يوليو الماضى الشرطة الصينية ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد فى الصين أنها عاقبت 5101 مسؤول خلال شهر يوليو الماضي، وذلك فى اتهامات مرتبطة بالفساد ومخالفة قواعد سلوك المسئولين المنصوص عليها فى البلاد.

وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم التحقيق فى 5178 قضية خلال شهر يوليو فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن منح مكافأة أو علاوات غير مصرح بها كانت من أكثر المخالفات الشائعة ويأتى بعدها إعطاء أو قبول هدايا وإساءة استعمال السيارات العامة.

وأضافت الهيئة أنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، تمت معاقبة 31 ألفا و130 مسؤولا بتهمة انتهاك القواعد، كما تم التحقيق فى 30 ألفا و855 قضية.

 


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