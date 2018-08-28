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"الصحة" تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 55 حالة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:23 م
"الصحة" تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 55 حالة حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 55 حالة.
 
وأشار الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية، إلى أن الوفاة لحاجة تدعى بهية محمد إبراهيم جمعة، 70 عاما، من محافظة كفر الشيخ، وتتبع حج السياحة، لافتاً إلى أنها توفيت بالمدينة المنورة.
 
وأكد "قنديل" أن الحاجة توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
 
 

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الصحة

الحجاج

البعثة الطبية




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