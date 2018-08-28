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الصحة تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 54 حالة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:40 ص
الصحة تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 54 حالة حجاج بيت الله الحرام
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 54.
 
وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن المتوفي هو الحاج محمد محمد محمد خاطر، 69 عاما، من محافظة البحيرة، يتبع حج التضامن، لافتاً إلى أنه توفى بمكة المكرمة.
 
وأكد "شوقي"، أن الحاج توفى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
 
 

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