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الصحة الجزائرية: 59 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا منذ 7 أغسطس الجارى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:26 م
الصحة الجزائرية: 59 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا منذ 7 أغسطس الجارى الكوليرا - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية عن 59 حالة إصابة بمرض الكوليرا، من بين 172 حالة، استقبلتها المستشفيات الجزائرية منذ 7 أغسطس الجارى وحتى أمس الاثنين.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية -فى بيان اليوم الثلاثاء- إن الحالات المؤكدة تم تسجيلها بخمس ولايات هي: البويرة 3 حالات، والبليدة 30 حالة، وتيبازة 14 حالة، والجزائر العاصمة 11 حالة، والمدية حالة واحدة.
وأكدت الوزارة عدم تسجيل حالة وفاة أخرى باستثناء الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما بولاية البليدة فى وقت سابق، مشيرة إلى أنه تم التكفل بكل المرضى بمستشفى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادى فليسى (القطار سابقا)، ومستشفى المؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفريك.

وأوضحت الوزارة أن هناك 66 حالة غادرت المستشفى والحالات المتبقية تشهد وضعيتهم الصحية تحسنا مستمرا، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الكوليرا، مشددة على ضرورة اتباع المواطنين لعدد من التدابير منها الغسل الجيد للأيدى بالصابون والماء النظيف عدة مرات فى اليوم خاصة قبل لمس الطعام وقبل كل وجبة وبعد استعمال المراحيض مع الغسل الجيد للخضر والفواكه قبل استهلاكها، محذرة من استعمال المياه غير المعالجة وغير الخاضعة للرقابة مثل مياه الآبار والمنابع والخزانات.

يذكر أن الجزائر تشهد حاليا حالة من الاستنفار من مختلف الوزارات والجهات المعنية لوقت انتشار مرض الكوليرا ومعالجة المصابين.

وكان السفير عمر أبو عيش سفير مصر لدى الجزائر، قد صرح ،فى وقت سابق اليوم، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن أبناء الجالية المصرية بالجزائر بخير ولا إصابات بالكوليرا بينهم.


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