الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يبحث مع غادة والى استراتيجية برامج الحماية والتنمية الاجتماعية الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:46 م بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. كتب محمد الجالى إضافة تعليق استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه اليوم مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي استراتيجية الوزارة لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وكالة إيطالية: نائب رئيس وزراء إيطاليا يزور القاهرة اليوم للقاء السيسي وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا تعرف على المخالفات والعقوبات الواردة بشأن الصيادين فى القانون الجديد اخباراليوم اخبار عاجلة الرئاسة السيسي إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة