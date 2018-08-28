السيسى يبحث مع غادة والى استراتيجية برامج الحماية والتنمية الاجتماعية

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه اليوم مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي استراتيجية الوزارة لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.