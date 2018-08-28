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خلال لقائه وزير التنمية المحلية..

"السويدى" يؤكد توفير "شغلك فى قريتك" لـ 3.5 مليون فرصة عمل بالقرى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:42 م
"السويدى" يؤكد توفير "شغلك فى قريتك" لـ 3.5 مليون فرصة عمل بالقرى جانب من اللقاء
كتبت - منى ضياء
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استقبل وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى اليوم الثلاثاء، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية فى مقر الوزارة لمناقشة مبادرة "شغلك فى قريتك" والتى كان قد أطلقها الاتحاد منذ عدة شهور، وذلك بحضور مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستشار الوزير للتخطيط، ومؤمن مخيمر مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمود كمال مدير وحدة الشراكات ومنسق مشروع "شغلك فى قريتك" بالاتحاد.

 

واستعرض السويدى فى بيان له مساء اليوم، تفاصيل المبادرة موضحاً أنها تهدف إلى إنشاء ألف وحدة إنتاجية تتضمن عددا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القرى المصرية فى كافة محافظات الجمهورية وذلك فى خلال 3 سنوات مع التركيز على المشروعات الصناعية الصغيرة كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والإلكترونية وغيرها.

 

وأوضح السويدى أن مثل تلك المشاريع ستساهم فى خلق فرص عمل للأسرة بأكملها وخاصة المرأة والشباب، الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى رفع المستوى المعيشى وجودة الحياة بالنسبة لهم، حيث سيتم إنشاء كل مشروع بعد دراسة المجال الذى تحتاجه كل قرية، ووفق الكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة للمشروع، مشيراً إلى أنه من المتوقع بعد اكتمال مراحلها أن توفر مبادرة "شغلك فى قريتك" حوالى 3،5 مليون فرصة عمل جديدة.

 

كما تم استعراض الأراضى المتوافرة فى المحافظات المختلفة على أن تتولى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى تخصيص الأراضى اللازمة للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

 

وقد أكد رئيس إتحاد الصناعات المصرية على أهمية التعجيل فى توفير كافة الأراضى اللازمة وخاصة فى صعيد مصر الذى تتوافر به العمالة بدرجة كبيرة، مؤكداً توافر حماس ورغبة كبيرة لدى الصناع فى دعم هذا المشروع والمشاركة فيه لما له أثر إيجابى اقتصادياً واجتماعياً على سكان القرى التى يمكن ضمها لهذا المشروع.

 

ورحب اللواء محمد العشماوى بالأفكار المطروحة ووعد بدراسة ما تم تقديمه خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أهمية تبادل وجهات النظر وتكاتف كافة الجهود من مؤسسات الدولة وجميع المؤسسات المصرية من القطاعات المختلفة لاستمرار النجاحات التى تحققت فى الفترة الماضية والتى ساهمت فى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تحقيقاً لخطة القيادة السياسية والدولة للتنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى.

 

ومن الجدير بالذكر بأنه كان قد تم فى شهر ديسمبر من العام الماضى افتتاح أول وحدة لمبادرة "شغلك فى قريتك" بقرية طحا المرج، التابعة لمركز ديرب نجم – محافظة الشرقية والتى تعنى بدأت فى تدريب وتوظيف 250 عاملا بصناعة الملابس الجاهزة.

 


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