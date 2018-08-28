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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:45 م
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السلطات السودانية توقف 28 مهاجرا غير شرعى قبل تهريبهم إلى ليبيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:34 م
السلطات السودانية توقف 28 مهاجرا غير شرعى قبل تهريبهم إلى ليبيا هجرة غير شرعية - أرشيفية
/أ ش أ/
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تمكنت قوات الدعم السريع بالسودان من توقيف مجموعة من ضحايا الهجرة غير الشرعية تضم 28 شخصا، حاولت إحدى العصابات تهريبهم إلى ليبيا، بمنطقة المثلث فى الحدود السودانية المصرية الليبية.

وقال مدير دائرة التوجيه والخدمات بقوات الدعم السريع، العقيد مرتضى أبو القاسم، فى تصريح صحفي، أن جميع الموقوفين سودانيون، وحاولت إحدى عصابات الهجرة غير الشرعية تهريبهم إلى ليبيا.

وأكد أبو القاسم أن قوات الدعم السريع تقوم بواجبها الوطنى فى حراسة حدود الوطن، وأنها يقظة فى أداء الواجب وحريصة على استقرار وأمن البلاد، منوها إلى انتشارها على مختلف الحدود السودانية، لمواجهة الظواهر السالبة وخاصة تهريب السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر.

 

 


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السلطات السودانية

السودان

مهاجرين غير شرعيين

ليبيا

عصابات تهريب




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