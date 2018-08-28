السلطات السودانية توقف 28 مهاجرا غير شرعى قبل تهريبهم إلى ليبيا

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تمكنت قوات الدعم السريع بالسودان من توقيف مجموعة من ضحايا الهجرة غير الشرعية تضم 28 شخصا، حاولت إحدى العصابات تهريبهم إلى ليبيا، بمنطقة المثلث فى الحدود السودانية المصرية الليبية.

وقال مدير دائرة التوجيه والخدمات بقوات الدعم السريع، العقيد مرتضى أبو القاسم، فى تصريح صحفي، أن جميع الموقوفين سودانيون، وحاولت إحدى عصابات الهجرة غير الشرعية تهريبهم إلى ليبيا.

وأكد أبو القاسم أن قوات الدعم السريع تقوم بواجبها الوطنى فى حراسة حدود الوطن، وأنها يقظة فى أداء الواجب وحريصة على استقرار وأمن البلاد، منوها إلى انتشارها على مختلف الحدود السودانية، لمواجهة الظواهر السالبة وخاصة تهريب السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر.