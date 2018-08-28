السعودية : إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب

رويترز

اكد إبراهيم المهنا مستشار الطاقة السعودى ان إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب إغلاقا تاما أو جزئيا ، وإذا أغلقت مضيق هرمز فمن المرجح أن يعطى مجلس الأمن الدولى إذنا بعمل عسكرى.

واضاف انه من غير المرجح أن توقف العقوبات الحالية الصادرات الإيرانية تماما.

وكان خالد عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنيّة السعودى، قد سبق وان اعلن استئناف المملكة تصدير النفط عبر مضيق باب المندب فى 11 اغسطس الماضى ، بعدما كانت قد علّقت شحناتها النفطيّة المقرّر مرورها عبر المضيق منذ 26 يوليو، إثر هجوم من ميليشيات الحوثى فى اليمن على ناقلتى نفط سعوديّتين أثناء مرورهما فى اليوم نفسه.

وجاء قرار عودة تصدير النفط عبر باب المندب عقب ساعات من انتهاء التدريبات البحريّة المشتركة في البحر الأحمر بين الولايات المتّحدة الأمريكية ومصر والسعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة، وهى التدريبات العسكريّة التي عرفت باسم "تحيّة النسر 2018" واستمرّت من 26 يوليو وحتّى 4 أغسطس.