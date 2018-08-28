السجن 3 أعوام لوسيطة رشوة سكرتير عام محافظة السويس بقضية شيك بدون رصيد

السويس- سيد نون

أصدرت محكمة جنح السويس حكم قضائى بحبس " ن " هـ " 3 أعوام لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد لأحد المواطنين بمحافظة السويس.

ويشار إلى أن المتهمة الصادر ضدها الحكم بالحبس ثلاث أعوام محبوسة حاليا على ذمة قضية رشوة السكرتير العام السابق لمحافظة السويس شكرى سرحان لاتهامها بالقيام بدور وسيط فى قضية الرشوة.

والمتهمة " ن. هـ " المحتجزة حاليا بسجن قسم شرطة بالقاهرة بقرار محكمة جنايات القاهرة، صدر ضدها الحكم من محكمة السويس غيابيا بالسجن ثلاث أعوام.

وكانت المتهمة اعترفت فى قضية رشوة السكرتير العام لمحافظة السويس أنها كانت وسيطة الرشوة بالقضية وأن السكرتير العام طلب رشوة مالية.