السبت.. وزارة الأوقاف تعقد ندوة حول ظاهرة الطلاق

كتب إسماعيل رفعت

تقيم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى تحت عنوان: " ظاهرة الطلاق.. المشكلات والحلول " بمسجد الإمام البخاري بمحافظة القليوبية عقب صلاة العشاء يوم السبت المقبل.

ويحاضر فى الندوة كل من الدكتور عبد الله مبروك النجار، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا سابقا، والدكتور محمد عبد الستار الجبالى، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون سابقا، و الدكتور أشرف فهمي موسى – مدير عام متابعة التكليفات بمكتب وزير الأوقاف.

وقال بيان صحفى، إن الندوة تعقد برعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.