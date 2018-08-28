الرئيس المكسيكى المنتخب: أرغب ببقاء كندا فى اتفاقية "نافتا" الجديدة

توستلا جوتييرز (أ ف ب)

دعا الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الإثنين، إلى اتفاق تجارى ثلاثى يجمع بين بلاده والولايات المتحدة وكندا، مشيرا الى أن الاتفاق الثنائى الذى توصلت اليه المكسيك مع الولايات المتحدة ليس سوى خطوة أولى.

وأكد الرئيس اليسارى المنتخب أنه "من المهم أن يتم ضم كندا أيضا"، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والمكسيك عن اتفاق ثنائى لتحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التى أبرمت قبل 25 عاما.

وقال للصحفيين "نحن مهتمون للغاية بأن تبقى اتفاقية بين الدول الثلاث"، مؤكدا أن "اتفاقية التجارة الحرة يجب أن تبقى كما تم تصورها فى الأصل".

وباتت الكرة الآن فى ملعب كندا بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق يتضمن تسوية حول قطاع صناعة السيارات المثير للجدل واعطاء أجور أعلى للعمال المكسيكيين اضافة الى بند يفرض مراجعة الاتفاقية كل 6 سنوات.

وقطعت وزيرة الخارجية الكندية والمفاوضة التجارية كريستيا فريلاند زيارة لها إلى أوروبا كى تتمكن من الانضمام الى المحادثات فى واشنطن الثلاثاء

وقال أوبرادور، المشكك بالتجارة الحرة والذى حقق فوزا ساحقا فى الانتخابات فى يوليو الماضى، إنه يعتبر الاتفاق مع الولايات المتحدة صفقة جيدة بالنسبة للمكسيك.

وركّز الرئيس الذى يتولى منصبه فى الأول من ديسمبر على قضايا الطاقة بشكل خاص، وهو كان مترددا فى اكمال ما بدأه الرئيس المنتهية ولايته إنريكى بينا نييتو فى فتح هذه القطاع، ما زاد المفاوضات تعقيدا.