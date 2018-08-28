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الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الملابس بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:21 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الملابس بالعاشر من رمضان سيارات إطفاء - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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 تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وبإشراف اللواء عبد الله خليفة، مدير الأمن، من السيطرة علي حريق نشب، صباح اليوم، بمصنع للملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية الثانية  بمدينة العاشر من رمضان.

 

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم أول العاشر من رمضان، بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة، حيث دفعت قوات الحماية المدينة بعدد 8 سيارات إطفاء، للسيطرة علي الحريق وتم إخماده.

 

وتبين من التحريات الأولية، أن المصنع مقام علي مساحة 750 مترا، وأن الحريق نشب بمخزن المصنع بالمنتج الخام، وتبين التهام النيران لكميات منه، فيما أسفر الحريق عن إصابة 8 من العمال بالمصنع بحالات اختناق تم إسعاف بعضهم في الحال وتحويل بعضهم لمستشفي التأمين، وتم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لبيان سبب حدوثه، وتشكيل لجنة لتحديد نسبة الخسائر.


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