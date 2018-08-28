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الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريق بمصنع ورق بقويسنا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:35 ص
الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريق بمصنع ورق بقويسنا حريق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بمصنع ورق بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب حريق هائل بشركة لتصنيع الاوراق بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية تحت اشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بالمحول الكهربائى والذى يجاور غرفة لتوزيع الغاز وشون للخشب، وذلك بمصنع على مساحة 1750 متر وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وتم إخماد الحريق ومحاصرته ومنع امتدادة الى الاماكن المتواجدة بالمصنع


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