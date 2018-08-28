الحكومة تنفي نقص كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد نقص كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية ووجود عجز في مقررات السلع الأساسية، تواصل المجلس مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في كميات السكر التمويني سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، مشيرةً إلى وجود كميات وفيرة منه يتم ضخها يومياً، حيث إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي ما يقرب من 7 شهور.

وأوضحت الوزارة أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال كميات الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك‏، موضحةً أن ما يتم ترويجه من شائعات تهدف لإحداث بلبلة في الأسواق خلافاً للحقيقة.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة انتظام عملية صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجاري للبقالين التموينيين وفروع جمعيتي، لافتةً إلى أنه تم صرف نسبة 90% من مقررات تموين شهر أغسطس الجارى، على المستفيدين من البطاقات التموينية.