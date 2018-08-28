الحكومة الماليزية تعتزم فرض ضريبة على المشروبات الغازية

كتب : أحمد علوى

قال رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، إن حكومته بصدد دراسة فرض ضريبة على المشروبات الغازية، "من أجل حياة صحية أفضل".

ونقل موقع هيسبريس المغربى عن وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، بأن تصريحات رئيس الوزراء جاءت ردا على سؤال حول موقف الحكومة من فرض ضريبة على المشروبات الغازية لزيادة الإيرادات الحكومية.

وأضاف رئيس الوزراء أن "الخطوة تهدف إلى تقليل استهلاك السكر الذى يسبب مرض السكرى"، مضيفا أن "معدل هذا المرض فى ماليزيا مرتفع للغاية لأن استخدامه أكثر من اللازم".

وكان وزير السياحة والثقافة الماليزى، نزار عزيز، أعلن فى يوليو الماضى عن فرض ضريبة جديدة على الأجانب الذين يقيمون فى فنادق ببلاده، حيث أوضح أن "الضريبة الجديدة تلزم الزوار الأجانب الذين سيقيمون فى فنادق بدفع 10 رينجت (2.33 دولار) إضافية عن كل ليلة".