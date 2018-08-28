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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:43 م
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الحكومة الفرنسية تهدف لشطب 120 ألف وظيفة عامة بحلول 2022

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:29 م
الحكومة الفرنسية تهدف لشطب 120 ألف وظيفة عامة بحلول 2022 الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون
/أ ش أ/
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أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إبقاءها على هدف شطب 120 ألف وظيفة عامة مع انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون فى 2022.

وقال أوليفييه دوسو وزير الدولة الفرنسى للوظيفة للعامة-فى تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء - "هذا هو المستهدف .. لكنه ليس بداية ونهاية سياساتنا بشأن جهاز الخدمة العامة" .. وذلك فى إشارة إلى الوعد الانتخابى للرئيس ماكرون بإلغاء 50 ألف وظيفة فى الجهاز الحكومى و70 ألف فى المجموعات المحلية.

وأوضح وزير الدولة الفرنسى أن الغاء هذه الوظائف سيتم فى اطار عملية لإعادة التنظيم والتطوير فى الوظائف العامة بالاستفادة من الرقمنة وهو ما سيتيح خفض الانفاق.

وتسعى الحكومة بهذ الخطوة الدفع نحو خفض الانفاق العام فى اجمالى الناتج الداخلى بحلول عام 2022 وتوسيع الاستعانة بعاملين متعاقدين وإضفاء مرونة أكبر على الوظيفة العامة تتيح مكافأة الموظفين الأكثر استحقاقا، والذين يبذلون جهدا أكبر فى أداء مهامهم، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الفرنسى قبل عدة أشهر.

 


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الغاء وظائف

ماكرون

وظائف عامة




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