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الجيش اليمنى: غارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين فى مطار صنعاء وقاعدة الديلمى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:48 ص
الجيش اليمنى: غارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين فى مطار صنعاء وقاعدة الديلمى مطار صنعاء اليمنى
رويترز
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قالت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، إن ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع للحوثيين بمطار صنعاء الدولى وقاعدة الديلمى شمالى العاصمة.

وكانت مصادر عسكرية يمنية، قد أكدت فى مارس الماضى، بأن طيران التحالف العربى شن غارات استهدفت مطار صنعاء الدولى وقاعدة الديلمى المجاورة له .

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة (العربية الحدث)، إن طيران التحالف العربى نفذ سلسلة غارات مكثفة على عدة مناطق فى صنعاء،حيث استهدف بـ10 غارات جوية مطار صنعاء الدولى،فيما استهدفت بـ5 غارات قاعدة الديلمى الجوية .

وأضاف أن هذه الغارات تأتى بالرغم من إغلاق مطار صنعاء أمام كل الرحلات الجوية، بخلاف الرحلات الأممية أو بعض المساعدات الإنسانية .

وتأتى الغارات بعد أقل من يومين من تنفيذ مقاتلات التحالف أكثر من 15 غارة جوية على نفس الموقعين.

 

 


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