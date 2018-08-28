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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:12 م
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الجيش الجزائرى يدمر 3 مخابئ للإرهابيين شمالى البلاد

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:52 م
الجيش الجزائرى يدمر 3 مخابئ للإرهابيين شمالى البلاد الجيش الجزائرى - أرشيفية
/أ ش أ/
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تمكنت قوات الجيش الجزائرى من تدمير 3 مخابئ للجماعات الإرهابية إثر عملية بحث وتمشيط بولاية المدية (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن "مفرزة للجيش الوطنى الجزائرى، تمكنت يوم أمس الإثنين، من تدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية، إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية".

وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطنى أوقفت خلال عمليات متفرقة بكل من النعامة (شمال غرب) وخنشلة (شرق)، ثلاثة أشخاص بحوزتهم بندقيتى صيد وكمية من الذخيرة، فيما تم حجز 1500 وحدة من مختلف المشروبات بمستغانم (شمال غرب).

وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطنى وحرس الحدود تمكنت من توقيف 16 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) والأغواط (وسط).

 

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ولاية المدية

الجيش الجزائرى

جماعات ارهابية

الجزائر




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