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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:02 م
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"التموين": لا يوجد عجز فى السكر والمخزون يكفى 7 أشهر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:50 م
"التموين": لا يوجد عجز فى السكر والمخزون يكفى 7 أشهر الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين، أنه لا يوجد نقص في كميات السكر التمويني سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، مشيرةً إلى وجود كميات وفيرة منه يتم ضخها يومياً حيث أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفى ما يقرب من 7 شهور.



وأوضحت الوزارة،  فى بيان اليوم، أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التى تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال كميات الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحةً أن ما يتم ترويجه من شائعات تهدف لإحداث بلبلة في الأسواق خلافاً للحقيقة.



وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة على انتظام عملية صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجاري للبقالين التموينيين وفروع جمعيتي، لافتةً إلى أنه تم صرف نسبة 90% من مقررات تموين شهر أغسطس الجاري، على المستفيدين من البطاقات التموينية.



وأضافت الوزارة أنه لا توجد أى شكاوى تتعلق بتوفير السلع لدى بقالي التموين، من خلال شركتى الجملة، خاصة السلع الأساسية من السكر والأرز والزيت والمكرونة.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).







 


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