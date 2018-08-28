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التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:24 م
التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما الدكتور رضا حجازى
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة سوف تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، بدءا من الخميس، ولمدة 15 يوما.
 
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن خطوات التظلم التى تمت فى نتيجة الدور الأول هى نفس الإجراءات، حيث يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه عن كل مادة باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويتقدم بطلب تظلم، ويتوجه إلى الكنترولات للإطلاع على كراسة الإجابة. 
 
 

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