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"التعليم" تعلن نسبة النجاح فى الثانوية العامة "دور ثان" تخطت 87%

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:12 م
"التعليم" تعلن نسبة النجاح فى الثانوية العامة "دور ثان" تخطت 87% وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة دور الثانى تجاوزت الـ 87% وهى نسبة مرتفعة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن الوزارة سوف تعلن النتيجة عبر الموقع الرسمى لها غدا الأربعاء، ويمكن للطالب أن يحصل على النتيجة من خلال الإنترنت.

وأوضح، أن الوزارة أنجزت نتيجة الثانوية العامة أمس وتم تجميعها حرصا على مصلحة طلاب مدارس المتفوقين والمنح الدراسية لأن آخرها يوم الخميس،  مضيفا : "كان من المفترض أن تعلن النتيجة الأربعاء، ولكن تم سيتم إعلانها اليوم"

 

 

 


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