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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:39 ص
خالد صلاح
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التحالف العربى يدمر غرفة عمليات سرية للميليشيات الحوثية قرب مطار صنعاء

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:00 ص
التحالف العربى يدمر غرفة عمليات سرية للميليشيات الحوثية قرب مطار صنعاء العقيد الركن تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى
/أ ش أ/
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شن تحالف دعم الشرعية فى اليمن أكثر من 8 غارات جوية على مطار صنعاء وقاعدة الديلمى ومناطق أخرى شمال العاصمة ، ما أسفر عن تدمير غرفة عمليات سرية للميليشيات الحوثية.

وقالت مصادر محلية ، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن" الغارات دمرت غرفة عمليات سرية للميليشيات الحوثية بالقرب من مطار صنعاء الدولى كانت تدار من قبل خبراء إيرانيين ، كما استهدفت مخازن أسلحة كبيرة فضلا عن مقتل وإصابة عدد كبير من الميليشات".

وأشارت المصادر إلى أن القصف كان عنيفا وغير مسبوق هز أرجاء العاصمة وتكبدت فيه الميلشيات خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد

 

 


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