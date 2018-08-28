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البنتاجون: تقاعد قاضى محاكمة المتهمين بهجمات 11 سبتمبر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:00 ص
البنتاجون: تقاعد قاضى محاكمة المتهمين بهجمات 11 سبتمبر هجمات 11 سبتمبر
واشنطن (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القاضى العسكرى المكلف بالإشراف على إجراءات محاكمة المتهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر قرر التقاعد.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن القاضى العسكرى المتقاعد الكولونيل جيمس بول سيستبدل بالكولونيل فى مشاة البحرية كيث باريلا.

ويحاكم خمسة متهمين فى القضية، بينهم "العقل المدبر" للهجمات خالد شيخ محمد فى سجن "جوانتانامو" العسكرى منذ سنوات، وقد وجهت إليهم لائحة اتهام عام 2008.

وبعد تأخير سنوات بسبب عثرات قانونية لا تحصى وقضايا متعلقة بالمداولات لدى المحكمة العسكرية، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمات.

 


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