الأمن العام يضبط 76 متهما بحوزتهم 88 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

كتبت ــ دينا الحسينى

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة أسفرت عن ضبط 76 متهما وبحوزتهم 88 قطعة سلاح نارى.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن ضبط 88 قطعة سلاح بحوزة 76 متهما.

كما تم ضبط "8 بنادق آلية، بندقية رصاص، 21 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 50 فرد محلى الصنع،251 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 10 خزن لأسلحة نارية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة.