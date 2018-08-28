الأمم المتحدة تدعو مصر والسعودية والأردن لمشاورات حول سوريا 14 سبتمبر

جنيف (أ ش أ)

أعلنت اليساندرا فيلوتشى المتحدثة باسم المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأممى الخاص لسوريا سوف يدعو كلا من مصر وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لمشاورات فى جنيف فى 14 سبتمبر المقبل حول الأزمة السورية.

وأضافت فيلوتشى أن المبعوث الأممى الخاص سوف يبحث مع ممثلى تلك الدول ما يتعلق بعملية السلام لسوريا استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254 وكذلك جهود الأمم المتحدة لإنشاء لجنة دستورية سورية.