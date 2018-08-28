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افتتاح 154 مشروعا خدميا بالشرقية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:43 م
افتتاح 154 مشروعا خدميا بالشرقية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية افتتاح 154 مشروعا خدميا وتنمويا فى قطاعات "مياه الشرب – الصرف الصحى – الشباب والرياضة – الإسكان – الطرق – الصحة – الكهرباء – الرى – الأبنية التعليمية"، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وذلك خلال احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الإسبوعى بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء عصام جادالله السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذي من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان وعدد من شباب الشرقية .

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الشرقية المشروعات المقدمة للتأكد من جاهزيتها تماماً للافتتاح خلال شهر سبتمبر القادم تزامناً باحتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكداً أن الشرقية تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن خطة التنمية الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من ناحية أخرى، كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مسئولة التضامن الاجتماعي بتوفير طرف صناعى لشاب، علي أن تتحمل المحافظة التكاليف لظروفه المعيشية، وجه مدير هيئة التأمين الصحي بالشرقية بمناظرة الحالة وبحث إمكانية مساعدتها.

كما وجه بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص، لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتوفر له حياة كريمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، مؤكداً أن المديرية تقدم كل ما لديها من أجل تفعيل نظام التشغيل وتسعى جاهدة إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم لهم فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص .

كما أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن الانتهاء من إضافة 30 ألف مولود للبطاقات التموينية من خلال المكاتب التموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بداية فتح باب الإضافة ابتداء من أول أغسطس الجارى حتي اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعى لمحدودي الدخل وتفعيل لبرنامج الحكومة وموافقة  رئيس مجلس الوزراء على فتح تسجيل المواليد الذين يتم إضافتهم إلى بطاقات ذويهم التموينية على أن يتم إضافة مواليد 1/1/2006 حتى 31/12/2015.

 


 
 
 

 


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