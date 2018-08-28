video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة..قرية "تانيس" بالشرقية عاصمة صان الحجر قديما تبحث عن كوب ماء

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:00 ص
اضبط مخالفة..قرية "تانيس" بالشرقية عاصمة صان الحجر قديما تبحث عن كوب ماء الاهالى
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

أعرب العشرات من أهالى قرية "تانيس" التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، عن غضبهم الشديد، من إنقطاع مياه الشرب عنهم، من فترة طويلة.

ويقول المهندس" عبد الصمد عبد الله" من أبناء قرية تانيس، أنها كانت عاصمة صان الحجر قديما، ويبلغ  تعداد سكانها 20 ألف نسمة، ولها 8 عزب توابع، وتعانى من إنقطاع مياه الشرب من منتصف شهر رمضان، ونقوم بشراء تنك المياه عبارة عن 1000 لتر ب40 جنيه كل يومين، ونعانى معاناة شديدة من عدم توافر المياه.

ومن جانبه أفاد مصدر بشركة مياه الشرب بالشرقية،  تتغذى من خط مياه 400 ميلى من محطة مياه شعفورة وهى  تبعد عن محطة مياه شعفورة 40 كيلو متر ولها مناوبة يوم بعد يوم بفص الصيف وتتغيذ يوميا بالسيارات المجانية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفى الشتاء تكون المياه بحالة جيدة وسوف يتم الانتهاء من المشكلة نهائيا بعد الانتهاء من تنفيذ محطة مياه البكارشة التى تنفذ بمعرفة هيئة مياه الشرب.

 

 

 

 
228995-جراكن-فارغة-تنتظر-الاهالى-تعبئتها
جراكن فارغة تنتظر الاهالى تعبئتها

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إضبط مخالفة: مياه الصرف الصحى تغرق منطقة حى الزهور بمدينة بلبيس

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قرية تانيس

صان الحجر

مياه الشرب




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة