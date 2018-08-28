اضبط مخالفة..قرية "تانيس" بالشرقية عاصمة صان الحجر قديما تبحث عن كوب ماء

أعرب العشرات من أهالى قرية "تانيس" التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، عن غضبهم الشديد، من إنقطاع مياه الشرب عنهم، من فترة طويلة.

ويقول المهندس" عبد الصمد عبد الله" من أبناء قرية تانيس، أنها كانت عاصمة صان الحجر قديما، ويبلغ تعداد سكانها 20 ألف نسمة، ولها 8 عزب توابع، وتعانى من إنقطاع مياه الشرب من منتصف شهر رمضان، ونقوم بشراء تنك المياه عبارة عن 1000 لتر ب40 جنيه كل يومين، ونعانى معاناة شديدة من عدم توافر المياه.

ومن جانبه أفاد مصدر بشركة مياه الشرب بالشرقية، تتغذى من خط مياه 400 ميلى من محطة مياه شعفورة وهى تبعد عن محطة مياه شعفورة 40 كيلو متر ولها مناوبة يوم بعد يوم بفص الصيف وتتغيذ يوميا بالسيارات المجانية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفى الشتاء تكون المياه بحالة جيدة وسوف يتم الانتهاء من المشكلة نهائيا بعد الانتهاء من تنفيذ محطة مياه البكارشة التى تنفذ بمعرفة هيئة مياه الشرب.