اصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس

رام الله (أ ش أ)

أصيب شابان فلسطينيان على الأقل خلال مواجهات اندلعت الليلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى عقب اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مدير مستشفى رفيديا قاسم دغلس، فى تصريح ، إن شابين وصلا المستشفى مصابين برصاص الاحتلال، أحدهما وصفت اصابته بين المتوسطة والخطيرة جراء اصابته برصاصة فى الشريان الرئيسى فى الساق، فيما وصفت الأخرى بالمستقرة وهى ناجمة عن شظايا فى منطقة الكتف ورصاصة فى القدم.

يذكر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة الضاحية شرق نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وإغلاق عدد من الطرق فى المنطقة.

وفى سياق آخر، هاجم مستوطنون، منتصف ليلة الاثنين، منزلا على أطراف بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقال سكرتير مجلس قروى عوريف، عادل العامر، إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن نهاد ناجح عبد الفتاح، الواقع بين بلدتى عوريف وعينابوس.

وأضاف أن أضرارا لحقت بنوافذ وزجاج المنزل جراء استهدافه بالحجارة، دون وقوع اصابات.

وكان أهالى عينابوس جنوب نابلس تصدوا فى وقت سابق، مساء الاثنين، لهجوم مماثل من قبل عدد من مستوطنى مستوطنة "يتسهار".