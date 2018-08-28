video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:00 ص
اصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصيب شابان فلسطينيان على الأقل خلال مواجهات اندلعت الليلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى عقب اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مدير مستشفى رفيديا قاسم دغلس، فى تصريح ، إن شابين وصلا المستشفى مصابين برصاص الاحتلال، أحدهما وصفت اصابته بين المتوسطة والخطيرة جراء اصابته برصاصة فى الشريان الرئيسى فى الساق، فيما وصفت الأخرى بالمستقرة وهى ناجمة عن شظايا فى منطقة الكتف ورصاصة فى القدم.

يذكر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة الضاحية شرق نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وإغلاق عدد من الطرق فى المنطقة.

وفى سياق آخر، هاجم مستوطنون، منتصف ليلة الاثنين، منزلا على أطراف بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقال سكرتير مجلس قروى عوريف، عادل العامر، إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن نهاد ناجح عبد الفتاح، الواقع بين بلدتى عوريف وعينابوس.

وأضاف أن أضرارا لحقت بنوافذ وزجاج المنزل جراء استهدافه بالحجارة، دون وقوع اصابات.

وكان أهالى عينابوس جنوب نابلس تصدوا فى وقت سابق، مساء الاثنين، لهجوم مماثل من قبل عدد من مستوطنى مستوطنة "يتسهار".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يعلن إعادة فتح معبر إيريز مع قطاع غزة

"التعاون الإسلامى" تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلى على بناء 2000 وحدة استيطانية

الاحتلال الإسرائيلى يغلق باب الأسباط بالقدس بحجة وجود "جسم مشبوه"

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

نابلس

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة